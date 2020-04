Coronavirus: Fontana su rsa, contenti che si svolgano contemporaneamente due indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo in diretta al tg di Bergamo Tv, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato dell'indagine aperta dalla Procura sulla gestione dei casi di coronavirus all'interno delle rsa milanesi. "Noi siamo contenti che si svolgano contemporaneamente le due indagini. Noi abbiamo immediatamente, appena sono emersi questi problemi, aperto una nostra indagine. Abbiamo una commissione d'inchiesta che valuta tutto quello che è successo. Abbiamo lo stesso interesse", ha detto Fontana, assicurando che la Regione ha dato "delle direttive ben precise alle diverse case di riposo, abbiamo mandato le Ats a controllare che venissero rispettare le disposizioni date, è chiaro che la commissione d'indagine e ancor di più la Procura potrà accertare se sono state rispettate le indicazioni che noi avevamo dato o se invece c'è stata qualche violazione". Le indicazioni date - ha precisato il presidente - "sono quelle che si devono dare in questi casi: di accertare se esistevano dei presunti malati di Covid, di distanziarli, di metterli in isolamento, di avere del personale che si dedicasse solo a loro, di porre cioè le situazioni in quella sicurezza che è necessaria in questi casi".(Rem)