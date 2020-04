Coronavirus: Fontana, per test su anticorpi immunizzanti ancora qualche settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal 21 aprile in Lombardia potranno iniziare a essere effettuati dei test sugli anticorpi, che diranno se si è venuti a contatto con il coronavirus. Per essere sicuri che il virus non sia ancora presente nell'organismo, però, bisognerà sottoporsi anche a un tampone. L'ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo in diretta al telegiornale di Bergamo Tv. "Noi fino a oggi - ha rivendicato il governatore - abbiamo cercato di seguire quelle che sono le indicazioni della scienza e dell'Istituto superiore di Sanità e quindi abbiamo accettato soltanto quei test cosiddetti 'tamponi' che fino ad oggi sono riconosciuti come validi. Adesso ci sono alcune novità: una è sicuramente quella del San Matteo di Pavia, questo test sierologico che se tutto va secondo quelle che sono le previsioni il 20 dovrebbe ottenere il riconoscimento ufficiale". "La presenza dei cosiddetti anticorpi immunizzanti - ha spiegato il presidente - non credo che per il 20 la si potrà ancora dare, perché gli scienziati dicono che ci sarà bisogno ancora di qualche giorno e di qualche settimana per ottenere anche questo ulteriore passaggio. Questo test per adesso ci dirà se abbiamo avuto un rapporto con il virus e se abbiamo prodotto degli anticorpi. Ci dirà se abbiamo avuto un rapporto con il virus e se abbiamo prodotto degli anticorpi. Se abbiamo gli anticorpi dovremo controllare con un tampone se non siamo positivi in quel momento, perché la presenza degli anticorpi non esclude che si sia ancora positivi, che si sia cioè possibili infettanti. Quindi faremo questa valutazione e dopodiché potremo tornare al lavoro senza alcun tipo di problema".