Coronavirus: Fontana, stesse scelte del Veneto, ma noi abbiamo affrontato uragano, loro temporale

- Per affrontare l'emergenza coronavirus le scelte fatte dalla Regione Lombardia "sostanzialmente non si distinguono quasi in nulla dal Veneto, abbiamo fatto praticamente le stesse scelte". Lo ha detto il presidente Attilio Fontana intervenendo in diretta al telegiornale di Bergamo Tv, dove ha spiegato che l'emergenza nelle due regioni non può essere paragonata, perché "innanzitutto le condizioni di partenza erano completamente diverse: noi abbiamo dovuto affrontare un uragano e fortunatamente per il Veneto si trattava di un temporale. La nostra situazione è stata completamente diversa proprio come sussistenza. Noi abbiamo avuto quello che si è verificato soltanto nelle grandi metropoli come New York. Noi siamo una zona anche da un punto di vista fisico diversa dal Veneto. Noi tutti i giorni normalmente trasportiamo sui mezzi pubblici 850mila cittadini. Questo movimento e questi rapporti costanti erano diversi". "E fortunatamente per loro - ha concluso Fontana - non c'è stata quella necessità di tanti ricoveri in ospedale che è stato sicuramente l'aspetto più difficile per noi". (Rem)