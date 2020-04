Usa: l'ex presidente Carter è "angosciato" dalla decisione di Trump di tagliare i finanziamenti all'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter si è detto molto preoccupato per la decisione del presidente Donald Trump di tagliare i finanziamenti all'Organizzazione mondiale della sanità. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Sono angosciato dalla decisione di trattenere i finanziamenti statunitensi indispensabili per l'Oms, specialmente durante una pandemia internazionale", ha detto Carter, secondo cui l'organizzazione "è l'unica in grado di condurre gli sforzi per controllare questo virus". La notizia arriva dopo che ieri Trump ha annunciato di voler interrompere i finanziamenti all'Oms e di voler lanciare un'inchiesta sull'ente sovranazione, accusato di aver gestito male la crisi del coronavirus e di aver nascosto la verità. Gli Stati Uniti contribuiscono all'Oms con una cifra oscillante tra i 400 e i 500 milioni di dollari ogni anno, ha affermato Trump, osservando che la Cina "contribuisce con circa 40 milioni di dollari". Carter, 95 anni, del Partito democratico, da molto tempo si occupa di questioni legate alla salute globale. "Come ben sapete, il nostro paese sta affrontando una crisi sanitaria. Sebbene i comportamenti del Covid-19 non siano completamente noti, ciò che sappiamo lo rende una minaccia globale per la nostra salute fisica ed economica", ha scritto l'ex presidente in un messaggio firmato anche dall'ex first lady Rosalynn e dal loro nipote maggiore, Jason Carter, presidente del Carter Center. (Nys)