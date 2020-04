Usa: fonti della Marina, incidente sfiorato con navi iraniane nel Golfo persico.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici navi della Guardia rivoluzionaria islamica dell'Iran si sono avvicinate pericolosamente alle navi della Marina degli Stati Uniti e della Guardia costiera nel Golfo persico. Lo hanno rivelato ieri sera le forze armate statunitensi, definendo le mosse iraniane "pericolose e provocatorie". Lo riporta la stampa internazionale. Sebbene tali interazioni si siano verificate occasionalmente qualche anno fa, negli ultimi mesi e anni si erano sostanzialmente azzerate, e questo incidente sfiorato arriva in un momento di crescenti tensioni tra i due paesi. Secondo la dichiarazione della Marina Usa, le navi iraniane si sono avvicinate a sei navi militari statunitensi mentre stavano conducendo operazioni di integrazione con elicotteri dell'esercito in acque internazionali. Le navi statunitensi hanno emesso diversi avvisi attraverso la radio e dispositivi di produzione di rumore acustico a lungo raggio. Le navi iraniane si sono allontanate dopo circa un'ora, si legge nella nota. Nei media iraniani l'incidente non è stato menzionato. All'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti hanno ucciso Qassem Soleimani, il capo delle forze speciali Quds dell'Iran. La ritorsione iraniana è consistita in un attacco missilistico contro la base irachena di Ain al-Asad, dove erano di stanza le forze statunitensi. Nessuna truppa statunitense è stata uccisa o ha subito lesioni gravi. (Nys)