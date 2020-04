Imprese: Cda di Saipem annulla la guidance per l’anno 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Saipem, presieduto da Francesco Caio, si è riunito mercoledì 15 aprile per continuare ad analizzare l’evoluzione degli effetti della pandemia Covid-19 sullo scenario economico globale e le attività della società. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Pur riconoscendo che le attività operative della società, nonostante la concomitante diminuzione del prezzo del petrolio, sono finora continuate in linea con il piano industriale quadriennale approvato il 25 febbraio 2020 anche in ragione delle importanti iniziative operative specifiche intraprese per gestire al meglio l’emergenza Covid-19 e la continuità del business nel massimo rispetto della salute e della sicurezza delle persone, il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l’intensificarsi della situazione di incertezza determinata dallo sviluppo pandemico potrebbe causare una forte contrazione della domanda e un conseguente ritardo di alcuni progetti. (segue) (Com)