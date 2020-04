Usa: Marina, un aereo da combattimento russo ha messo in pericolo i nostri soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da combattimento russo avrebbe messo a rischio l'equipaggio di un aereo di sorveglianza della Marina statunitense. A riportarlo è l'emittente "Cnn". L'incidente è avvenuto ieri sul Mar Mediterraneo, quando un jet russo di tipo Su-35 ha eseguito una manovra invertita ad alta velocità di fronte a un velivolo di sorveglianza statunitense, di tipo P-8, che stava volando nello spazio aereo internazionale. Sempre nella giornata di ieri, il Comando spaziale degli Stati Uniti ha affermato che Mosca ha condotto un test su un missile anti-satellite. "L'interazione è stata determinata come non sicura a causa del fatto che il Su-35 ha condotto una manovra invertita ad alta velocità, 25 piedi direttamente di fronte al velivolo della missione, il che ha messo a rischio i nostri piloti e l'equipaggio", ha comunicato la sesta flotta della Marina statunitense in una nota.(Nys)