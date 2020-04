Usa: il segretario di Stato Mike Pompeo ringrazia la Nuova Zelanda per l'aiuto con i rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha parlato con il ministro degli Esteri neozelandese, Winston Peters, ringraziandolo per il sostegno della Nuova Zelanda al rimpatrio dei cittadini statunitensi. Pompeo e Peters hanno sottolineato l'importanza del coordinamento Stati Uniti-Nuova Zelanda per contenere la pandemia di Covid-19 e affrontare il rischi sanitari rappresentati dal contagio. I due, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, hanno anche discusso dell'importanza di una forte risposta internazionale allo scoppio della crisi nella regione indo-pacifica. In questo momento le disparità dei due paesi nei livelli di contagio sono evidenti, anche in rapporto alla popolazione: negli Stati Uniti si contano oltre 30 mila morti per Covid-19 su oltre 600 mila contagiati. In Nuova Zelanda, appena 9 morti su 1.386 contagi, secondo i dati raccolti dal sito "Worldmeters". (Nys)