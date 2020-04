Corea del Sud: elezioni parlamentari, netta vittoria del Dp del presidente Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Dp) della Corea del Sud, guidato dal presidente in carica Moon Jae-in, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari, che si sono tenute in quel paese nella giornata di ieri. Il principale partito della maggioranza di governo socialdemocratica, che prima del voto deteneva 120 seggi parlamentari su 300, se ne è aggiudicati 180, pari ai tre quinti del totale; il Partito unito per il futuro (Ufp) si è aggiudicato invece soltanto 103 seggi, secondo le proiezioni basate sul conteggio avanzato delle schede, e fornite dai media sudcoreani. L’affluenza alle urne, a dispetto della pandemia di coronavirus, è stata del 66,2 per cento, la più alta registrata in Corea del Sud da 28 anni a questa parte. I nuovi equilibri parlamentari consentiranno al Dp di Moon di accelerare autonomamente l’approvazione dei disegni di legge; faranno eccezione le sole proposte di revisione costituzionale, che richiedono per l’approvazione una maggioranza dei due terzi dell’Assemblea nazionale, pari a 200 voti. (segue) (Git)