Corea del Sud: elezioni parlamentari, netta vittoria del Dp del presidente Moon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responso delle urne consentirà a Moon di provare a rilanciare la propria politica di dialogo con la Corea del Nord e affrontare da una posizione più solida il braccio di ferro con gli Stati Uniti in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola coreana. Soprattutto, Moon potrebbe finalmente ambire a concretizzare gli ambiziosi piani di riforma economica tesi a ridurre il peso e l’influenza dei grandi conglomerati a conduzione familiare, noti come “chaebol”. In virtù delle loro dimensioni, tali colossi industriali hanno limitato la flessibilità dell’economia nazionale e influenzato, anche in modo illecito, gli indirizzi politici del paese: ne ha dato prova lo scandalo che nel 2017 ha portato alla destituzione del predecessore di Moon, la conservatrice Park Geun-hye, e che ha coinvolto i vertici di diversi chaebol. (segue) (Git)