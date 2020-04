Coronavirus: Fontana, piano per pmi da un miliardo, Lombardia parla coi fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garanzie per l'anticipo della cassa integrazione per un milione di cittadini e un piano per le piccole e medie imprese "capace di mobilitare risorse fino a un miliardo di euro". Sono gli interventi annunciati dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un video pubblicato sui social. "Nei prossimi giorni saremo anche in grado di garantire i primi assegni della cassa integrazione per un numero di cittadini fino a un milione. Abbiamo 80 milioni da distribuire ai nostri medici e ai nostri infermieri che tanto bene hanno operato nel momento della crisi e un piano per le piccole e medie imprese capace di mobilitare risorse fino a un miliardo di euro", ha detto il governatore, spiegando in conclusione: "Nei prossimi giorni saremo in grado di fornire maggiori dettagli. La Lombardia parla con i fatti". (Rem)