Coronavirus: Gallera, misure intraprese garantiscono primi esiti incoraggianti

- "La battaglia non è finita, ma i risultati delle misure che abbiamo intrapreso stanno garantendo i primi esiti incoraggianti". L'assessore lombardo al Welfare di Giulio Gallera commenta così gli ultimi dati sul coronavirus in regione. Lo fa in un post pubblicato su Facebook al termine - spiega - di "una giornata di lavoro molto intensa, caratterizzata da molteplici riunioni con l’unità di crisi e con i rappresentanti delle Ats lombarde. Stiamo valutando l’evoluzione della situazione nei nostri ospedali per ipotizzare lo sviluppo delle attività ordinarie". "Ho incontrato successivamente - aggiunge Gallera - un gruppo di lavoratori dei mercati scoperti di Milano per discutere di sicurezza sanitaria nell’ambito delle loro attività". (Rem)