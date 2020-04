Coronavirus: Meloni, elezioni in autunno per governo che affronti ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che Conte non sia in grado di affrontare la ricostruzione e credo che anche questo Parlamento abbia delle difficoltà ad affrontare l'emergenza". Lo ha affermato il presidente d iFratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" su Rai1 che andrà in onda questa sera. Questo "perché non c'è una maggioranza coesa che abbia una visione comune. Siccome la ricostruzione richiede anni, penso che sia più agevole appena sarà possibile, magari in autunno ma non lo so, ragionare sulle elezioni e chiedere agli italiani con quale visione economica vogliono ricostruire nei prossimi cinque anni" dando "una maggioranza coesa per fornire risposte al Paese". (Rin)