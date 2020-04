Albania: ministro Difesa Xhacka, emergenza Covid-19 sfida per Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza coronavirus rappresenta una "grave minaccia" ed una "sfida" per la sicurezza della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa albanese, Olta Xhacka, in occasione della videoconferenza tenuta oggi dai ministri della Difesa dei paesi alleati. "Le relazioni dei membri dell'Alleanza devono essere definite dall'unità e dalla solidarietà in questi tempi difficili", ha detto il ministro citato dall'agenzia "Ata", sottolineando che "anche i paesi con le maggiori economie sono stati impreparati alla pandemia". Xhacka ha quindi espresso solidarietà a tutti gli alleati per le perdite umane subite. (Res)