Rpt- Coronavirus: Gagliardi (Unione artigiani) a Nova, taxi non sono ambulanze, non possiamo trasportare dimessi da ospedali (2)

- In questi 50 giorni dall'inizio dell'emergenza sanitaria "l'amministrazione comunale è scomparsa. Solo dopo quasi un mese abbiamo ricevuto neanche 10 mascherine per tassista", sostiene il rappresentante della categoria dell'Unione Artigiani. Per quanto riguarda il tema dei divisori da installare sulle vetture, "i tassisti stanno cercando di vedere se si riesce a ottenere un'omologazione", puntualizza Gagliardi osservando che l'intervento di installazione è a carico del tassista. "Nel decreto 'Cura Italia' sembra esserci uno stanziamento, ma non sappiamo l'entità e le forme". Infine in queste settimane le corse giornaliere dei tassisti milanesi "hanno subito un crollo del 93-94 per cento e ormai trasportiamo quasi esclusivamente medici e infermieri", conclude Gagliardi. (Rem)