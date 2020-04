Coronavirus: Fontana su pronto soccorso di Alzano, ci risulta sia stato sanificato prima della riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto risulta a Regione Lombardia il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano, nella Bergamasca, è stato sanificato prima di riaprire, dopo essere stato chiuso a seguito della scoperta dei primi casi di coronavirus tra i pazienti. Una vicenda su cui ha aperto un'indagine la Procura di Bergamo. "Quello che posso sapere è che da parte del direttore generale sono state realizzate tutte quelle condizioni che consentivano di riaprire l'ospedale in sicurezza. Secondo quello che ci è stato riferito dovrebbe essere stato posto in sicurezza con la sanificazione e con tutto quanto previsto in questi casi. Però anche noi ci affidiamo a quelli che sono i risultati delle indagini che potrà accertare con più precisone la situazione", ha detto Fontana intervenendo in diretta al tg di Bergamo Tv. Alla conduttrice che gli ha chiesto se nel carteggio tra la direzione sanitaria dell'ospedale e la Regione Lombardia si parli di sanificazione e non di disinfettazione, Fontana ha risposto: "A noi risulta così, che sia stato sanificato". (Rem)