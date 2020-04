Imprese: Cda di Saipem annulla la guidance per l’anno 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ragione degli effetti che tale scenario deteriorato determina sulla possibilità di quantificare gli impatti della crisi sulle attività commerciali e operative della società e conseguentemente sui valori economici, patrimoniali e finanziari, il Consiglio ha deciso di ritirare la guidance per l’anno 2020 comunicata il 26 febbraio scorso, riservandosi di pubblicarne una nuova quando il contesto di mercato dovesse diventare più stabile. Il Consiglio di amministrazione, prosegue il comunicato, continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e ad aggiornare tempestivamente gli investitori. “Il portafoglio ordini e lo stato patrimoniale della società rimangono molto solidi, la liquidità disponibile è in linea con la programmazione finanziaria e risulta adeguata a coprire le necessità operative”, si legge nel documento. Inoltre, l’indebitamento finanziario del gruppo Saipem non presenta scadenze di importo significativo per gli anni 2020 e 2021 in quanto recentemente è stato rimborsato in anticipo il prestito obbligazionario di 500 milioni di euro in scadenza nel 2021. (Com)