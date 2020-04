Coronavirus: Lega, Regione Lazio ha perso tempo per accordo con Abi su cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'accordo con l'Abi sulla cassa integrazione, la Regione Lazio ha perso 20 giorni di tempo. È quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega nel Lazio. "Apprendiamo con soddisfazione, ma soprattutto con stupore, che l'assessore regionale al lavoro Di Beradino oggi si mostri entusiasta per aver raggiunto un accordo di massima con l'Abi per velocizzare la liquidità ai lavoratori in cassa in deroga - aggiunge Giannini -. Peccato che abbia perso ben 20 giorni e passa di tempo, considerato che il sottoscritto, insieme ai vertici regionali della Lega, aveva richiesto identica cosa lo scorso 23 marzo. Come al solito il Pd che governa il Lazio, oltre a non ascoltare l'opposizione neanche quando avanza proposte costruttive, alla fine ci ripensa e si rivende in maniera scorretta idee non proprie", conclude. (Com)