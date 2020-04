Usa: l'infettivologo Anthony Fauci diventa una bambola, parte del ricavato in beneficenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più celebre specialista in malattie infettive degli Stati Uniti diventerà una bambola in peluche. Una società produttrice di giocattoli con sede a Simsbury, in New England, che produce orsetti di peluche personalizzati, ha creato una versione da 12 pollici di Anthony Fauci, il direttore dell'Istituto nazionale delle allergie e malattie infettive che è apparso spesso con il Presidente Trump durante i briefing con i giornalisti per parlare del Covid-19. Lo riporta il network "Abc". Fauci è anche il membro chiave della task force per il coronavirus della Casa Bianca. La bambola costerà 25 dollari e la società che la produce, New England Toy, ha annunciato che per ogni vendita cinque dollari andranno a enti di beneficenza che curano i malati di Covid. Il fondatore dell'azienda, Josh Livingston, ha spiegato di vedere Fauci come un eroe. "Sono molto ispirato da lui", ha detto. "Adoro il suo approccio senza fronzoli e il modo in cui dice la verità, sia che si tratti di qualcosa che si desidera ascoltare o no". All'inizio del mese la National Bobblehead Hall of Fame and Museum di Milwaukee ha annunciato che avrebbe venduto una bambola "bobblehead" con le fattezze del dottor Fauci, che appare anche su altri prodotti come calzini o ciambelle. (Nys)