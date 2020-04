Coronavirus: Campidoglio, prosegue distribuzione buoni spesa, raggiunta quota 13 mila ticket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la consegna dei buoni spesa da parte del Dipartimento alle politiche sociali di Roma Capitale, che ad oggi ha autorizzato l'erogazione di circa 13 mila ticket in tutta la città. Secondo quanto rende noto il Campidoglio, "sono circa 6.000 gli accrediti autorizzati sulla app per smartphone e circa 5.000 le buste di ticket cartacei in via di distribuzione casa per casa grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale. Già pronte, inoltre, altre 2.000 buste di ticket per la consegna. Domani si chiuderanno i termini per presentare la domanda". "Sempre più famiglie possono fare la spesa con i Buoni che stiamo distribuendo giorno dopo giorno. Stiamo attivando tutti i canali possibili, dal punto di vista amministrativo, operativo, sociale - dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi -. Aumentano le richieste di accredito sulla App, che abbatte i tempi di consegna, ma non vogliamo lasciare indietro chi non ha dimestichezza con la tecnologia: le consegne dei buoni cartacei direttamente a casa proseguono ogni giorno senza sosta", conclude Raggi. (segue) (Com)