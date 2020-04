Usa: Andrew Yang non esclude di candidarsi a sindaco di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Yang, fondatore di Humanity Forward ed ex candidato alle primarie del Partito democratico Usa, non ha negato di aver preso in considerazione una corsa per il ruolo di sindaco di New York nel 2021. Lo riporta il sito "Axios". Yang, che l'anno scorso aveva partecipato alla competizione democratica in vista delle presidenziali del 2020, aveva lanciato per la prima volta questa idea sul sito "BuzzFeed News" il mese scorso, definendo quello di sindaco "un ruolo di grande impatto". Yang ha spiegato che "vuole aiutare a risolvere i problemi che sono in arrivo" nella città di New York, pesantemente colpita dal Covid-19, con quasi 10 mila morti su oltre 150 mila contagi. (Nys)