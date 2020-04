Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), bene ordinanza Regione Lazio per spostamenti agricoltori hobbisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega nel Lazio Pasquale Ciacciarelli esprime soddisfazione per l'ordinanza regionale sugli spostamenti degli agricoltori hobbisti. "La mia lettera inviata ieri all'assessore regionale all'Agricoltura ha sortito un effetto immediato e positivo: è stata emanata l'ordinanza - afferma Ciacciarelli - che autorizza gli spostamenti, all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo, per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, sempre esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19".(Com)