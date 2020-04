Usa: 91 deputati democratici chiedono stop a costruzione del muro col Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 91 membri del Partito democratico Usa ha chiesto al presidente Donald Trump di fermare la costruzione del muro col Messico. Lo riporta il sito "Axios". I legislatori, guidati dal deputato Henry Cuellar e dal senatore Martin Heinrich, oggi hanno inviato una lettera presso i dipartimenti della Sicurezza nazionale, Giustizia e Difesa degli Stati Uniti. L'azione del gruppo arriva in un momento in cui il Covid-19 è apparso in diversi centri di detenzione per immigrati, provocando la sospensione di diversi processi per definire lo status dei detenuti e ha provocato oltre 900 contagi tra gli addetti alla sicurezza. La lettera è stata firmata da un totale di 66 membri della Camera e 25 senatori, tra i quali il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer. Diverse organizzazioni per i diritti degli immigrati hanno approvato l'iniziativa, secondo "Axios". Secondo i legislatori firmatari dell'appello, i soldi usati sul "muro di frontiera inefficace e dispendioso" dovrebbero essere investiti nella lotta contro il virus. L'amministrazione Trump ha stanziato circa 1,3 miliardi di dollari per costruire circa 50 chilometri di muro lungo il confine col Messico entro il 2020. (Nys)