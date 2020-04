Coronavirus: fonti governative Usa, Trump potrebbe svelare entro questa settimane nuove linee guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe svelare entro questa settimana le nuove linee guida federali sul processo di riapertura del paese. Lo riporta l'emittente "Cnn", che cita fondi interne al governo. Nel frattempo, la task force per il coronavirus della Casa Bianca sta valutando diverse opzioni su come informare gli statunitensi circa il ritorno ai luoghi di lavoro o nelle scuole. Trump ha ammesso ieri che la decisione finale su come e quando riaprire parti dell'economia ricadranno sui singoli governatori: un'inversione di rotta, secondo "Cnn", rispetto la sua posizione precedente, che avocava a sé l'autorizzazione ad allentare le restrizioni. "I piani per riaprire il paese stanno per essere finalizzati e presto condivideremo dettagli e nuove linee guida con tutti", ha detto Trump ieri. Una fonte del governo ha affermato che le nuove indicazioni sul distanziamento sociale potrebbero arrivare questa settimana, e anticiperebbero alcuni dettagli sul graduale ritorno degli Stati Uniti alla normalità. Le nuove raccomandazioni imiterebbero le linee guida sul distanziamento sociale che il presidente ha annunciato a marzo e prorogato all'inizio di aprile: sebbene non obbligatorie, hanno l'avallo istituzionale del governo federale e dell'amministrazione. (Nys)