Coronavirus: Usa, la Food and Drug Administration autorizza due nuove test anticorpali

- Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha rilasciato l'autorizzazione all’uso di emergenza per due nuovi test anticorpali per coronavirus. I test, riporta l'emittente "Cnn", i test possono rilevare le infezioni passate dopo che le persone sono guarite, ma non è ancora chiaro se avere anticorpi significhi che una persona ha un'immunità a lungo termine al coronavirus. Un totale di tre test sono ora autorizzati dalla Fda, che ha stabilito che i benefici dell'utilizzo dei test superano i rischi, rappresentati dai falsi negativi o falsi positivi. I test, che utilizzano campioni di sangue anziché un tampone, sono limitati all'uso in laboratori autorizzati. Invece di cercare tracce del virus, cercano la risposta del corpo al virus, ossia gli anticorpi. Ma la Fda ha avvertito che i test potrebbero portare a falsi negativi, poiché gli anticorpi potrebbero non essere rilevabili all'inizio dell'infezione. "Un risultato negativo può verificarsi se si è sottoposti a test precoci durante la malattia e il corpo non ha avuto il tempo di produrre anticorpi contro le infezioni", ha dichiarato la Fda in una scheda informativa. Tuttavia, gli esperti affermano che i test sugli anticorpi possono essere utili per capire quanto sia realmente diffuso il coronavirus, dal momento che dovrebbero essere in grado di rilevare le infezioni passate, anche se il contagiato aveva pochi sintomi o nessuno. (Nys)