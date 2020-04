Usa: fonti stampa, Trump potrebbe bloccare l'iniezione di liquidità dell'Imf verso Cina e Iran.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero impedire al Fondo monetario internazionale di impiegare uno dei suoi strumenti più potenti per aiutare altri paesi ad affrontare l'impatto economico del coronavirus: creare una nuova assegnazione di "diritti speciali di prelievo" (Dsp) ossia una nuova valuta "artificiale" il cui valore si basa esclusivamente sull'impegno dei membri del Fondo ad accettarla quale pagamento in cambio della propria valuta. Lo riporta la stampa internazionale. Economisti, ministri delle finanze e gruppi senza scopo di lucro sono alla base della creazione dei nuovi Dsp, una mossa simile a una banca centrale che "stampa" nuovo denaro, e che potrebbe fornire fino a 500 miliardi di dollari di liquidità urgentemente necessaria per i 189 paesi membri del Fmi. I funzionari del Fmi discuteranno della questione durante un incontro virtuale questa settimana e gli incontri di primavera della Banca mondiale. Fonti multiple che hanno familiarità con la materia, sostengono che gli Stati Uniti, l'azionista di maggioranza del Fmi, non vogliono che l'Iran e la Cina abbiano accesso a miliardi di dollari in nuove risorse senza condizioni. (Nys)