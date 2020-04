Nato: Stoltenberg, lavoro di difesa rimane "vigile", attenzione a gruppi terroristici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla disinformazione che arriva da attori statali e non statali e che "minano le nostre democrazie", Stoltenberg ha spiegato che la Nato la sta fronteggiando "con fatti e azioni concrete". "Lavoriamo a stretto contatto con gli alleati e l'Ue per identificare e monitorare la disinformazione e rispondere in modo robusto", ha detto Stoltenberg, ricordando che "gli effetti geopolitici (della crisi) possono essere significanti". Per questo, "i ministri hanno affrontato come prepararsi per gli effetti a lungo termine. E' presto per arrivare alle conclusioni, ma è chiaro che dobbiamo irrobustire la resilienza delle nostre società, prepararci meglio, proteggere le nostre industrie decisive" e migliorare i piani industriali. "I ministri hanno concordato delle raccomandazioni per rafforzare la nostra resilienza, aggiornando le linee guida per la preparazione civile per rendere le società più resilienti nelle crisi future, sulla base della lezione della crisi, e lavorando più da vicino con i partner internazionali", ha concluso. (Beb)