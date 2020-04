Coronavirus: Granelli, verso riapertura di un terzo dei cantieri pubblici di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore, insieme all'Anci, chiede un allargamento dei codici Ateco delle attività consentite, in particolare del 41, che - ha spiegato - "riguarda i lavori edili classici sugli edifici" e del 43, "che riguarda gli impianti e le demolizioni e oggi è abilitato solo parzialmente". Questo consentirebbe la riapertura dei cantieri nelle case popolari e soprattutto nelle scuole. "I codici Ateco possono essere modificati con decreti del Mise. Noi stiamo lavorando con Anci su questo. Riteniamo che i lavori nelle scuole e nelle case siano fondamentali e bisogna approfittare di questo tempo prezioso in cui le scuole sono vuote, ha detto Granelli, chiedendo ai consiglieri di fare "una pressione politica a tutti i livelli, suggerendo l'inserimento del codice Ateco 41 e 43 e spiegando che non vogliamo fare attività per costruirci la villa al mare, ma per realizzare opere che hanno importanza e urgenza per i nostri cittadini". (Rem)