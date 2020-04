Coronavirus: il governatore di New York rende obbligatoria la mascherina in luoghi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordine esecutivo imporrà a tutti i newyorchesi di indossare una mascherina, o una copertura per il viso, in luoghi pubblici dove il distanziamento sociale non sarà possibile. Ad annunciarlo oggi in conferenza stampa è il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Lo riporta l'emittente "Cnn". I centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) hanno già da tempo raccomandato a tutti gli statunitensi di indossare mascherine protettive in pubblico, ma finora nessuno Stato aveva reso obbligatoria questa indicazione. Cuomo ha detto che New York, l'epicentro dell'epidemia negli Stati Uniti, darà alle persone un preavviso di tre giorni per consentire loro di procurarsi una copertura facciale. "Indossate le mascherine quando siete in luoghi non viene mantenuto il distanziamento sociale", ha detto il governatore. "Andate a fare passeggiata se dovete uscire di casa... non infettatemi. Non avete il diritto di infettare", ha aggiunto Cuomo. In questo momento nello Stato di New York ci sono oltre 203 mila casi confermati di coronavirus di cui oltre la metà nella città di New York, con oltre 14 mila decessi per Covid-19 in tutto lo Stato. (Nys)