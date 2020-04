Nato: Stoltenberg, lavoro di difesa rimane "vigile", attenzione a gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve portare avanti il lavoro di difesa anche in periodo di emergenza coronavirus, durante il quale le operazioni non sono diminuite ma rimangono "vigili" e "pronte a rispondere a qualsiasi minaccia". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa tenuta oggi dopo la riunione in videoconferenza dei ministri della Difesa dei paesi alleati. "Mentre continuiamo a mantenere le vecchie misure per proteggere le nostre forze, le nostre operazioni non sono state ridimensionate", ha detto Stoltenberg, sottolineando l'importanza di proseguire il lavoro di difesa in questo periodo di crisi sanitaria perché "lo scopo è lo stesso: mantenere la pace e stabilità". Stoltenberg ha osservato che nelle aree sensibili la situazione deve rimanere sotto controllo, in particolare dove "potenziali avversari stanno sondando il terreno per portare avanti i loro interessi" ed i "gruppi terroristici potrebbero liberarsi. La situazione della sicurezza in Afghanistan e Iraq resta fragile e vediamo che continua l'attività militare russa", ha aggiunto. (segue) (Beb)