Coronavirus: Speranza, armonizzare standard Ue per test e app, coordinare ricerca per vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, informa di aver avuto oggi un riunione in teleconferenza con i ministri europei della Salute e su Facebook commenta: "E' fondamentale il coordinamento internazionale per permettere alla ricerca scientifica di viaggiare più veloce verso il vaccino e verso terapie capaci di sconfiggere il virus. Dobbiamo inoltre armonizzare gli standard per i test e le app a cui tutti stiamo lavorando. Uniti siamo più forti". (Rin)