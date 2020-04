Canada: Trudeau, restrizioni per il Covid-19 saranno prolungate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni sociali in Canada dovranno essere estese per altre settimane, se si vuol rallentare la curva dei contagi di coronavirus. A dirlo oggi è il primo ministro, Justin Trudeau, che ha anche annunciato l'allargamento del pacchetto economico destinato ai lavoratori colpiti dalla crisi. A riportarlo è il sito "The Star". Nell'ultimo mese, l'economia del Canada si è fortemente contratta in quanto le attività commerciali sono state chiuse e ai canadesi è stato chiesto di restare a casa. Secondo alcune stime il calo del Pil potrebbe aggirarsi attorno al 9 per cento. Dalla sua residenza a Ottawa, Trudeau ha spiegato che il paese sta ancora affrontando la prima ondata della pandemia, e che allentare i controlli troppo rapidamente potrebbe far causare un danno economico persino maggiore di quello già inflitto dall'emergenza. “Con l'arrivo della primavera, le persone guardano fuori, vogliono uscire, vogliono che questo finisca - lo capisco. Ci vorranno altre settimane prima che possiamo seriamente considerare di allentare le restrizioni", ha affermato il premier canadese. Il governo federale, secondo "The Star", sta allentando i criteri di ammissibilità per gli aiuti di emergenza, in modo da coprire i lavoratori stagionali disoccupati e quelli le cui ore sono state drasticamente ridotte ma che hanno ancora delle entrate.(Nys)