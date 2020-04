Cooperazione: Oxfam, bene risoluzione G20, ora cancellare debito paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione adottata oggi dal G20 che sospende per sei mesi il pagamento del debito dei paesi in via di sviluppo è un primo passo positivo, ora serve annullare il debito dei paesi più fragili. Lo sostiene la direttrice delle campagne di Oxfam Italia, Elisa Bacciotti, per la quale la risposta di oggi "permetterà a molti paesi in via di sviluppo di liberare risorse preziose, svincolandole dai pagamenti a breve termine per parte del loro debito estero". Per Bacciotti è tuttavia necessario andare oltre, garantendo alle economie più povere l'annullamento di quanto dovuto. "Oxfam chiede ai governi del G20 e alle istituzioni finanziarie internazionali un intervento ancor più deciso, che arrivi alla cancellazione di una parte consistente dell'esposizione debitoria relativa al 2020 dei paesi, più fragili nei confronti del Fondo Monetario, della Banca mondiale e di banche multilaterali", ha detto Bacciotti, per la quale per favorire una riduzione del debito straordinaria, il Fondo Monetario "potrebbe ad esempio ricorrere alla monetizzazione di parte delle proprie riserve auree, il cui valore è aumentato di oltre 19 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno".(Com)