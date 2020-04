Coronavirus: Fontana, per test su anticorpi immunizzanti ancora qualche settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche un altro test a cui la Regione Lombardia è interessata. "In queste ore all'Istituto superiore della Sanità stanno validando un altro test rapido che noi guardiamo con grande attenzione. Fino ad oggi tutti i test con le goccioline sono stati ritenuti non validi dall'Iss, ma pare invece che questo venga riconosciuto come valido, cioè con grande fondamento scientifico. Questo test ci direbbe non la quantità di anticorpi, ma la presenza di anticorpi, che vuol dire che abbiamo già affrontato la malattia, l'abbiamo superata e a questo punto anche in questo caso bisognerebbe fare un tampone e se il tampone è negativo si potrà ripartire", ha detto Fontana. "In ogni caso - ha assicurato - per tutti gli altri che dovessero risultare negativi ci sarà la possibilità di ripartire, ovviamente con tutte le precauzioni", ovvero il piano delle quattro "d" messo a punto dalla Regione. (Rem)