Coronavirus: Granelli, anche M4 interessata a test sierologici, ma serve accordo con Ats e Regione Lombardia

- Oltre ai conducenti dell'Atm, anche gli operai impegnati nei cantieri della nuova linea della metropolitana milanese potrebbero essere sottoposti ai test sierologici. Lo ha detto in commissione consiliare l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, spiegando però che le sperimentazioni per essere avviate necessitano ancora di un accordo con l'Ats e con la Regione Lombardia. "Alcune grandi imprese, tra cui M4 ma anche altre, stanno lavorando sull'acquisire test sierologici da poter fare ai propri lavoratori, all'interno ovviamente di accordi sindacali e della tutela della privacy, per riuscire però a poter avere una mappa del possibile contagio e delle situazioni di rischio all'interno delle imprese e poter quindi costruire delle squadre che siano immuni, facilitando l'organizzazione del lavoro", ha detto Granelli. "Noi - ha aggiunto - ci stiamo muovendo attraverso un accordo con il Sacco e con Atm, ma è necessario che questo preveda poi anche un accordo con Ats e Regione, perché è chiaro che vanno utilizzati i laboratori di analisi accreditati e tutta la filiera, anche poi per fare il tampone dove necessario". "Abbiamo scelto Atm - ha spiegato Granelli - perché i conducenti del trasporto pubblico sono di quelle categorie importanti per lo sviluppo della città e perché è una società cento per cento del Comune, ma questo potrà essere fatto solo e soltanto se ci sarà poi un accordo con i laboratori accreditati da Ats e Regione e quindi anche con Ats e Regione". Al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti, che gli chiedeva se il Comune ha previsto di stanziare fondi per la sperimentazione di test sierologici sui conducenti di Atm, l'assessore ha risposto: "Bisogna capire quanto interviene il servizio sanitario nazionale o quanto dovremo intervenire noi". (segue) (Rem)