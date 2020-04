Coronavirus: Granelli, anche M4 interessata a test sierologici, ma serve accordo con Ats e Regione Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio del sindaco di questa mattina ha un valore importante perché simbolico, ma ascoltando le parole dell'assessore più interessato alla partita, capisco che è ancora tutto da definire: bisogna definire chi paga, bisogna definire che tipo di esame sarà e bisogna definire chi riguarderà", ha osservato quindi il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. "Siamo a un'idea che ha dei presupposti già consolidati, che però per essere attuata necessita di uno sblocco di una situazione che purtroppo si sta protraendo da un po' di giorni con l'autorità sanitaria", ha replicato Granelli. "È chiaro che noi preferiamo lavorare in collaborazione con l'Ats e con Regione Lombardia", ha proseguito, ricordando che sui test sierologici "Regione Lombardia ha dichiarato che sta valutando i test da numerosi giorni e noi riteniamo che come avviene in numerose regioni del nostro paese questo sia possibile e riteniamo che questo in Lombardia sia necessario se vogliamo non solo contrastare il contagio dicendo 'state tutti a casa', ma anche permettendo a chi deve fare alcuni lavori di poterlo fare in sicurezza, avendo una mappa del contagio e una mappa del rischio". "Questa è una cosa su cui Regione Lombardia è ora che intervenga, chiarendo la sua posizione. È questa la necessità. Noi abbiamo fatto dei passi avanti, anche in più di quelli che ci competono, perché crediamo che questa sia la strada necessaria se vogliamo contrastare questo virus e permettere di garantire i servizi essenziali", ha concluso Granelli. (Rem)