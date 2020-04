Coronavirus: Francia, 1.438 nuovi decessi dopo Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha registrato 1.438 nuovi decessi per coronavirus, un bilancio in forte aumento dovuto secondo le autorità al conteggio dei morti non segnalati nel fine settimana di Pasqua. Lo ha riferito ai media locali il direttore generale della salute, Jérome Salomon, aggiungendo che un totale di 514 decessi sono stati segnalati nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei decessi da coronavirus in Francia sale quindi a quota 17.167, di cui 10.643 morti sono stati registrati negli ospedali e 6.524 nelle case di cura. I contagi sono 103mila. (Res)