Nato: Stoltenberg, sfide sicurezza non sono diminuite durante emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide della sicurezza non sono diminuite durante la pandemia di coronavirus, ma al contrario proprio in questo periodo potenziali avversari e gruppi terroristici potrebbero portare avanti i loro interessi. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa tenuta oggi dopo la riunione in videoconferenza dei ministri della Difesa dei paesi alleati. "Abbiamo avuto un meeting straordinario con i ministri della Difesa sulla risposta della Nato alla Covid-19. E' stata una riunione significativa dove abbiamo concordato i prossimi passi da prendere per sostenerci tra noi e sostenere i nostri partner", ha detto Stoltenberg. Quella del Covid-19 "è una sfida senza precedenti", che ha "un profondo impatto sulle società ed economie" e "con conseguenze a lungo termine". Per Stoltenberg, la crisi ha dimostrato "che le nostre nazioni sono resilienti e unite" in quanto "i nostri militari giocano un ruolo chiave nel sostenere gli sforzi civili" e utilizzare i meccanismi della Nato, come il Centro di risposta e coordinamento delle catastrofi euro-atlantiche della Nato (Eadrcc), "ha aiutato gli alleati a salvare vite". (segue) (Beb)