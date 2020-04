Nato: Stoltenberg, sfide sicurezza non sono diminuite durante emergenza Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha ricordato che il comandante supremo delle forze alleate (Saceur), il generale Tod Daniel Wolters, due settimane fa, è stato incaricato dai ministri degli Affari esteri di coordinare il sostegno militare necessario per combattere la crisi e oggi ha aggiornato i ministri della Difesa "sui suoi sforzi per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficace". Nella riunione di oggi, "abbiamo incoraggiato tutti gli alleati a rendere disponibili le loro capacità così che Wolters potrà coordinare ulteriormente il sostegno", tenendo conto che "tutti i paesi alleati sono colpiti dalla pandemia, ma non nello stesso modo e nello stesso momento", e che "quando coordiniamo efficacemente le nostre risorse, facciamo la vera differenza". (Beb)