Usa-Cina: colloquio Pompeo-Yang Jiechi, focus su cooperazione contro coronavirus

- Il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con il consigliere di Stato e direttore dell'Ufficio della Commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), Yang Jiechi. Secondo quanto riferito da Pompeo in una nota, durante il colloquio sono stati discussi gli aiuti Usa-Cina e la cooperazione internazionale sul coronavirus. “Ho sottolineato l'importanza della piena trasparenza e condivisione delle informazioni in questa lotta. Continueremo a lavorare insieme per sconfiggere questa pandemia e ripristinare la salute e la prosperità globali”.(Nys)