Coronavirus: Leodori, ordinanza Regione Lazio su balneari fatta, meritano rispetto

- "L’ordinanza regionale che autorizza interventi di manutenzione e sanificazione in stabilimenti balneari e nei campeggi è già stata emanata dalla Regione Lazio". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Gasparri non scenda alla polemica da pollaio, da un senatore ci si attende responsabilità e serietà oggi più che mai in una crisi che coinvolge tutti senza distinzioni di casacche - aggiunge Leodori -. Criticare è senza dubbio legittimo, magari prima di lanciarsi in accuse nei confronti del presidente Zingaretti e della Regione consiglio a Gasparri di approfondire. Fare figuracce capita a tutti, ma come è noto le polemiche non salvano vite e non aiutano le nostre imprese, tanto meno i balneari che meritano rispetto".(Com)