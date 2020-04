Germania: restrizioni prolungate nonostante le pressioni per riprendere l'attività economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati raggiunti dalla Germania nel contrasto alla pandemia di coronavirus sono “un successo intermedio, niente di più niente di meno” e si possono quindi definire “un successo temporaneo”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel, che oggi ha annunciato la proroga fino al 3 maggio prossimo delle misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender per contenere il contagio. Alcune eccezioni entreranno in vigore dal 20 aprile. L'annuncio è giunto al termine della teleconferenza che Merkel ha tenuto con i primi ministri dei Laender sul possibile alleggerimento delle restrizioni, in cui pare non siano mancate discussioni anche accese tra quanti sostenevano una soluzione rapida e quanti erano a favore della proroga dei provvedimenti. Tra i primi, figura il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, tra i secondi il capo del governo della Baviera Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Si tratta dei due Laender che maggiormente contribuiscono al Pil della Germania: secondo i dati del 2019, la Renania settentrionale-Vestfalia con il 20,7 per cento e la Baviera con il 18, 4 per cento. Inoltre, i due Stati sono i più gravemente colpiti dal coronavirus. A oggi, la Baviera, dove è in vigore una quarantena assimilabile a quella in atto in Italia, conta 954 vittime e 34.294 casi di contagio. In Renania settentrionale-Vestfalia i decessi sono 607 e gli infetti 25,835. In una situazione in cui “il margine di manovra è ristretto”, ha affermato Merkel, è necessario convivere con il coronavirus finché non verranno trovati medicinali specifici o un vaccino. Pertanto, si impone di mantenere le restrizioni, con alcune eccezioni in cui vengano garantite le dovute misure di sicurezza al fine di non contribuire alla diffusione del contagio. Per tale motivo, viene mantenuto l'obbligo di distanza di 1,5 metri tra le persone nei luoghi pubblici e si potrà incontrare un massimo di un'altra persona che non vive nella propria famiglia o nel medesimo alloggio. Inoltre, è “urgentemente raccomandato” di indossare maschere di protezione per uso quotidiano sui trasporti pubblici e mentre si effettuano acquisti. Secondo Soeder, le maschere protettive verranno fornite dallo Stato ovunque sia necessario.Con riguardo alle attività economiche, Merkel ha dichiarato che dal 20 aprile potranno riaprire gli esercizi commerciali con una superficie fino a 800 metri quadrati. I titolari dovranno assumere misure di igiene. In tale contesto, per Merkel è “importante” che di fronte ai negozi non si formino lunghe code. La dimensione è funzionale a evitare che le strade si riempiano di folla, normalmente attirata dagli esercizi commerciali di maggiori dimensioni. A ogni modo, i Laender avranno facoltà di ridurre il limite di superficie. Per quanto riguarda i settori della gastronomia e dell'ospitalità, secondo Merkel la riapertura non può essere conciliata con il mantenimento dell'obbligo sulla distanza tra le persone. Pertanto, la ripresa dell'attività dei due comparti è rinviata e sono “pure ipotesi” le riflessioni sul periodo di tempo che dovrà trascorrere. La posizione del cancelliere federale è stata condivisa da Soeder, secondo cui “è chiaro che la ristorazione non può ancora riaprire”. Le scuole potranno riprendere le lezioni gradualmente dal 4 maggio, concentrandosi sulle classi che devono sostenere gli esami. Gli alunni dovranno essere riuniti “in gruppi più piccoli” della loro classe e avere pause scaglionate. Come dichiarato da Soeder, scuole elementari fino al quarto anno e asili nido rimarranno chiusi”. Gli eventi pubblici sono vietati fino al 31 agosto. Sulla riapertura delle istituzioni culturali e la ripresa degli eventi sportivi, ha aggiunto Soeder, il governo federale e gli esecutivi dei Laender discuteranno “in un secondo momento”, così come sulla possibilità di riavviare il campionato di calcio con partite a porte chiuse.Alle misure annunciate da Merkel, che ha ribadito la decisione del governo federale di aumentare gli investimenti nella ricerca contro il coronavirus, si aggiunge quanto reso noto dal ministero dell'Interno tedesco. Per contenere il contagio, i controlli alle frontiere della Germania con Francia, Lussemburgo, Svizzera, Austria e Danimarca, ripristinati il 19 marzo scorso, sono stati prorogati “per altri 20 giorni”, ossia fino al 3 maggio. Chi intende recarsi in Germania senza averne la cittadinanza né risiedervi in maniera permanente potrà farlo soltanto per “validi motivi”. Per esempio, ciò riguarda i cittadini dell'Ue che attraversano la Germania per raggiungere il loro paese d'origine o i conducenti di camion che consegnano merci. Inoltre, l'ingresso nel territorio tedesco è possibile soltanto attraverso determinati valichi di frontiera. In linea di principio, l'ingresso in Germania di cittadini extracomunitari è consentito soltanto in casi selezionati e a determinate condizioni. Inoltre, dal 10 aprile scorso, chiunque entri in Germania deve porsi in quarantena presso la proprio abitazione per 14 giorni. Commentando la proroga delle misure restrittive contro il coronavirus, Soeder ha affermato che i Laender “concordano in tutto e per tutto su una strategia che si chiama cautela”. Per il primo ministro della Baviera, nel governo federale come negli esecutivi dei Laender, la stessa massima priorità viene assegnata alla salute e all'economia. “Ci sono delle sfumature, ma tutti stanno facendo il meglio che possono”, ha concluso il presidente della Csu. Per discutere degli sviluppi futuri delle restrizioni contro la pandemia, Merkel e i primi ministri dei Laender torneranno a riunirsi il prossimo 30 aprile.