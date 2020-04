Coronavirus: Cdp lancia dual tranche "Covid-19 social response bond" da 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti spa (Cdp) ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un Social bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall'emergenza Coronavirus. L'emissione - riferisce Cdp in una nota - destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a 3 e a 7 anni, ha un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro. L'operazione rappresenta una nuova iniziativa avviata da Cdp per supportare il piano straordinario a favore delle imprese e degli enti territoriali, nel contesto dell'emergenza Coronavirus che il Paese sta vivendo. I fondi, infatti, saranno utilizzati per finanziare iniziative finalizzate sia a soluzioni di breve termine, per far fronte all'emergenza contingente sia, in linea con la mission di Cdp, per sostenere la ripresa economica attraverso investimenti di medio-lungo periodo. (segue) (Com)