Coronavirus: Cdp lancia dual tranche "Covid-19 social response bond" da 1 miliardo di euro (5)

- L'emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Socially responsible investors, è stata accolta da oltre 130 investitori, il 47 per cento dei quali esteri. Le due tranche del "Covid-19 social response bond" – emesso ai sensi del Debt issuance programme (Dip), il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell'ammontare di 10 miliardi di euro – hanno le seguenti caratteristiche: 500 milioni di euro, durata 3 anni (aprile 2023) con una cedola annua lorda pari a 1,500 per cento; 500 milioni di euro, durata 7 anni (aprile 2027) con una cedola annua lorda pari a 2,000 per cento. (segue) (Com)