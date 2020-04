Ue: Fico, strumenti messi in campo contro coronavirus ancora insufficienti, non mi affiderei a fondo salva Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Camera, Roberto Fico, in merito all'emergenza coronavirus "gli strumenti messi in campo sono ancora insufficienti. L'Europa deve comprendere che sta scrivendo una pagina della propria storia. Il fondo salva Stati", ha proseguito il presidente dell'Assemblea di Montecitorio in un'anticipazione dell'intervista in onda questa sera al Tg2, "non è uno strumento a cui mi affiderei in questo momento". (Rin)