Coronavirus: Califano (Pd), bene Regione Lazio su manutenzione stabilimenti e chioschi

- L'ordinanza, firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, "che consente al personale di poter accedere negli stabilimenti e nei chioschi in concessione per interventi di manutenzione, pulizia e sanificazione è una splendida notizia che accoglie l'appello lanciato da tutto il comparto balneare laziale". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Un provvedimento importante che va ad aggiungersi a un altro: i 6 milioni di euro destinati ai Comuni del litorale della Provincia di Roma, appena stanziati, contro l'erosione marittima - aggiunge Califano -. Un segnale che la Regione Lazio sta facendo davvero di tutto per far ripartire l'economia del nostro territorio in vista della fase 2".(Com)