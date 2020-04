Coronavirus: M5s Senato, Reddito cittadinanza a oltre 2,4 milioni di italiani, fondamentale contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro a palazzo Madama affermano che "oltre 2,4 milioni di persone, inclusi minori e disabili, oggi grazie al reddito di cittadinanza, voluto dal M5s, possono contare su entrate sicure in un momento assai drammatico per il Paese, in cui la crisi economica, innescata dall'emergenza sanitaria, rischia di aumentare le disuguaglianze sociali. Quanti in passato - aggiungono i parlamentari in una nota - hanno criticato questo strumento di politica attiva del lavoro, che oggi ha il merito di ridurre il peso della crisi, fornendo un beneficio economico a milioni di italiani, dovrebbero avere il buon gusto di tacere: senza il reddito di cittadinanza l'impatto della crisi potrebbe avere ricadute più pesanti e mettere a rischio la tenuta sociale del Paese". I senatori del M5s ricordano, inoltre, che "col decreto Cura Italia il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha introdotto, in tempi rapidi, strumenti in grado di assicurare, tramite l'Inps, liquidità immediata agli italiani: dagli ammortizzatori sociali ordinari a quelli deroga anche per chi ha un solo dipendente, ai bonus da 600 euro per autonomi. Ora occorre stanziare i 3 miliardi di euro, stimati dal ministero del Lavoro, per finanziare il reddito di emergenza e mettere in sicurezza circa 3 milioni di italiani, piombati senza preavviso - concludono gli esponenti pentastellati - in una condizione di difficoltà e impoveriti dalla crisi". (Com)