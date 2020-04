Coronavirus: Fd'I Campidoglio, M5s boccia proposta su criterio preferenza nazionale, vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo con enorme dispiacere che in un momento mai così drammatico per l'economia romana e italiana, il M5s di Virginia Raggi boccia la proposta di Fd'I di applicare il criterio di preferenza nazionale, al fine di favorire le imprese italiane nella scelta di beni o servizi per Roma Capitale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I in Campidoglio, Lavinia Mennuni consigliere, Andrea De Priamo capogruppo e i consiglieri Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "La nostra proposta, supportata dalla presenza e dall'intervento oggi in assemblea capitolina anche dalla leader nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, è atta - continua la nota - a favorire le aziende italiane, partiva dall'inaccettabile scelta dell'amministrazione Raggi di sostituire con una azienda francese, la prescelta azienda italiana, per gestire i 15 milioni di buoni pasto da destinare ai romani in difficoltà. Una vicenda poco eclatante di qualche settimana fa, che ci aveva visto insorgere contro l'ennesima scelta anti italiana targata 5 stelle. Da qui la nostra mozione presentata oggi in Aula per chiedere - spiegano gli esponenti di Fd'I - che l'amministrazione Raggi facesse marcia indietro su questa vicenda e che apocalisse un criterio atto a favorire, a parità di offerta il comparto produttivo italiano a tutti i livelli. La consueta miopia grillina ha fatto oggi bocciare la nostra mozione ma non per questo ci arrenderemo nel tutelare aziende e posti di lavoro italiani. Continueremo a chiedere che vengano tutelati i nostri prodotti e le aziende italiane, poiché aiutare il nostro comparto produttivo non può essere solo uno slogan: deve essere il faro dell'azione politica e amministrativa, a tutti i livelli. Chi oggi governa la capitale d'Italia come la nazione deve dimostrare con i fatti concreti di tenere alla nostra economia. Non si può a parole dire di aiutare le aziende italiane e poi alla prima occasione preferire le aziende straniere. Ancora una volta chi oggi governa Roma ha dimostrato la assenza di politiche autenticamente a sostegno della economia nazionale e romana. Si cambi subito registro e a Roma come in tutta Italia si applichi - concludono - il criterio della preferenza nazionale: comprare prodotti italiani, favorire le aziende italiane. Per aiutare il made in Italy, per aiutarci tutti".(Com)