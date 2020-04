Coronavirus: Granelli, verso riapertura di un terzo dei cantieri pubblici di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complessivamente stiamo lavorando su circa 300 cantieri: la settimana scorsa siamo passati da 50 a 70 cantieri aperti e adesso stiamo andando verso i 100 cantieri, passando da un quinto a un terzo dei cantieri riattivati". Lo ha annunciato in commissione consiliare l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Marco Granelli, sottolineando che a guidare l'amministrazione è la ricerca di "un buon equilibrio tra necessità di tutela dei lavoratori, tutela della salute pubblica, ma anche riattivazione dei lavori, che vuol dire stipendi, risorse ed economia, che sono importanti per la ripresa". Tra le prossime riaperture, Granelli ha annunciato per la prossima settimana quella del cantiere Redefossi, dove i lavori sono consentiti perché connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico. E a breve, questa settimana, ripartiranno anche le talpe della M4. "Sono state riattivate anche le attività di manutenzione del verde, con un intervento della Prefettura di Milano a cui ci eravamo rivolti", ha detto l'assessore. E sono ripresi anche i lavori sulla ciclabile di viale Monterosa. "Dobbiamo completare l'intervento, perché non possiamo lasciare un'opera a metà", ha spiegato Granelli, sottolineando che si tratta "tra l'altro di un'opera importante, perché sarà importantissimo il ruolo della ciclabilità nel nuovo sistema di mobilità della fase due e quindi è importante che la rete ciclabile sia aumentata e potenziata per poter permettere l'utilizzo della bicicletta, ma anche di monopattini e altri mezzi, come integrazione del trasporto pubblico". (segue) (Rem)