Coronavirus: Colosimo (Fd'I), malgrado emergenza Zingaretti continua a sfornare nomine

- "La giunta Zingaretti, malgrado l'emergenza coronavirus che sta mettendo in grave crisi i cittadini e le imprese del territorio, continua a sfornare nomine come se nulla fosse". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Le ultime tre, addirittura, il venerdì prima di Pasqua - continua la consigliera di Fd'I -. Sono stati nominati, infatti, tramite decreti, Paolo Bracchi a commissario straordinario dell'Ipab 'Opera Pia accoglienza sociale Beata Maria De Mattias di Orte (Viterbo), Settimio Bernocchi commissario straordinario dell'Ipab Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (Rieti) e Giuseppe Lobefaro commissario straordinario dell'Ipab Asilo infantile Strumbolo a Piedimonte San Germano (Frosinone). A questo punto - conclude Colosimo -, abbiamo perso il conto di incarichi e nomine ed è evidente che il presidente Zingaretti non riesca a togliersi il vizio di fare provvedimenti,che non hanno nulla a che fare con il momento di emergenza che sta vivendo la Regione e tutta la Nazione". (Com)